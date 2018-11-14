Şans Topu sonuçları açıklandı... 14 Kasım Şans Topu Milli Piyango sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 14 Kasım Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta vatandaşlara güzel hayaller kurduran Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 14 Kasım Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 349 bin 98 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 371 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 408 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 551 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 575 kişi 21 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 326 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 563 kişi 6 lira 25'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 166 bin 403 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara'nın Çankaya ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden yatırıldı.
13, 14, 23, 26, 27 + 14
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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