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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 13 Şubat Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama ekranı

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 13 Şubat Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 13 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu'nda bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Her hafta heyecan yaratmaya devam eden Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 13 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

Şans Topu oyununun 922'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 632 bin 145 lira 38 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 321 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 146 kişi 433 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 649 kişi 31 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 947 kişi 21 lira 80'er kuruş, 3 bilen 76 bin 346 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 44 bin 733 kişi 6 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 146 bin 734 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak. 

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 475 bin 4 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 839 bin 534 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 468 bin 255 lira 42 kuruş aktarıldı. 

8, 15, 17, 25, 30 + 14

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 13 Şubat Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama ekranı

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 921'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 165 bin 656 lira 75 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun geçen haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 8 lira 35'er kuruş, 4 artı 1
bilen 291 kişi 228 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 315 kişi 26 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 819 kişi 14 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 89 bin 2 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 166 kişi 4 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 648 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Malatya'nın Battalgazi, Ankara'nın Çankaya ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 208 bin 753 lira 30 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 880 bin 96 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 834 lira 9 kuruş aktarıldı.

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