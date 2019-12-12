Şans Topu sonuçları (11 Aralık 2019) belli oldu! Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

Noter huzurunda saat 21:15'te başlayan kura ile 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta vatandaşları zengin olma hayaline kavuşturan Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları açıklandı. İşte, 965. hafta Şans Topu'da çıkan numaralar.

MPİ'nin ofisinde yapılan Şans Topu çekilişi canlı olarak takip edildi. 11 Aralık Şans Topu çekilişinde şu numaralar bu hafta ikramiye kazandırdı;

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ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 557'şer lira, 4 artı 1 bilen 297 kişi 379'ar lira, 4 bilen 3 bin 707 kişi 38'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 823 kişi 21'er lira, 3 bilen 95 bin 40 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 203 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 192 bin 213 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Ataşehir ilçesinden yatırıldı.