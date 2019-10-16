Şans Topu çekilişleri tamamlandı! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama (16 Ekim 2019)
Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyununun 957. hafta çekilişleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Noter huzurunda saat 21:15'te başlayan çekilişin ardından, son iki haftadır devreden Şans Topu oyununda, kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralara vatandaşlar MPİ'nin internet sitesi üzerinden erişebilecekler. İşte, 16 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları.
Heyecanla beklenen Şans Topu'nun 16 Ekim tarihli çekilişleri MPİ tarafından düzenlenen kura sonrası açıklandı. Geçen hafta büyük ikramiyenin 1 milyon 792 bin TL'ye ulaştığı Şans Topu'nda, bu hafta çıkan numaralar çekilişin ardından belli oldu. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, 957'inci hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı.
16 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu'nun 16 Ekim Çarşamba günkü çekilişi saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;
3-11-17-23-31+5
ŞANS TOPU İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI
Şans Topu oyununun 956. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 792 bin 631 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 107'şer lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 533'er lira, 4 bilen 2 bin 977 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 212 kişi 29'ar lira, 3 bilen 87 bin 539 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 450 kişi 7'şer lira ve 1 artı 1 bilen 179 bin 918 kişi 4 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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