Şans Topu çekilişleri tamamlandı | 22 Mayıs Milli Piyango Şans Topu ikramiye sorgulama
22 Mayıs tarihinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi düzenlenen, Şans Topu'nun 936'ncı hafta sonuçları açıklandı. Şans Topu'nda bu hafta bazı vatandaşlar şanslı numaraları tahmin ederek, hayallerine kavuştu. Peki, 936. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 22 Mayıs Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
Her çarşamba Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından, çekilişi düzenlenen, Şans Topu oyununun, 936. hafta sonuçları açıklandı. Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta çekilişinde, 5 artı 1 bilen 3 kişi, 423 bin 233 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar ve iller hangileri oldu? İşte, Şans Topu ikramiye sorgulama ekranı.
22 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI
MPİ tarafından noter huzurda saat 21:15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 22 Mayıs tarihli 936'ncı hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
2,13,19,23,33+11
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GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 370 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 264 kişi 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 843 kişi 30 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 48 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 711 kişi 6 lira ve 1 artı 1 bilen 155 bin 239 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın İznik, İstanbul'un Fatih ve Başakşehir ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 799 bin 454 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 710 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 485 bin 636 lira 25 kuruş aktarıldı.
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