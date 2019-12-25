Şans Topu çekilişinde 881 bin TL sahibini buldu - MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki (25.12.2019)

25 Aralık akşamı yapılan canlı çekiliş sonrası Şans Topu'nun bu haftaki çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının rağbet gösterdiği Şans Topu'nun 967'nci hafta sonuçları MPİ'nin internet sitesinden öğrenilecek. Peki, Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte, MPİ 25 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ikramiye sorgulama ekranı.

Şans Topu oyununun 967'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 881 bin 763 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 740'ar lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 677'şer lira, 4 bilen 2 bin 465 kişi 57'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 1383 kişi 31'er lira, 3 bilen 75 bin 553 kişi 4 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 858 kişi 7 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 773 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, Mersin'in Tarsus ilçesinden yatırıldı.

Şans Topu'nda aralık ayının son çekilişi MPİ tarafından saat 21.15'te düzenlendi. Milli Piyango İdaresi çekilişin ardından şanslı numaraları kamuoyuna duyurdu. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde şu numaralar çıktı;

ŞANS TOPU İKRAMİYE ÖĞRENME EKRANI

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 966. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 3 bin 553'er lira, 4 artı 1 bilen 338 kişi 364'er lira, 4 bilen 4 bin 698 kişi 32'şer lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 10 kişi 20'şer lira, 3 bilen 116 bin 392 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 851 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 205 bin 306 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.