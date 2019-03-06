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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı | Şans Topu çekilişi tamamlandı

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Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı | Şans Topu çekilişi tamamlandı

Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan Şans Topu'nda 925'inci hafta heyecanı vardı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununda, çekilişin tamamlanmasının ardından gözler, bu hafta kazanan şanslı numaralara çevrildi. Peki, Şans Topu'nda haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?

Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununun mart ayındaki ilk çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyesi devreden Şans Topu'nun 925'inci haftasında hangi numaraların kazandığı belli oldu. İşte, Şans Topu'nda 925'inci çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

6 MART 2019 ÇEKİLİŞİ

Zengin olma hayali kuran on binlerce şans oyunu tutkunu, bu haftaki Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından, kendi yaptıkları Şans Topu kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 6 Mart 2019 tarihli Şans Topu oyununun çekiliş sonuçları…

Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezlerinden olan Şans Topu'nun kazanan numaraları noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu.

Saat 21.15'te başlayan haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu;  12 - 13 -  19 -  29 - 33 + 14

Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı | Şans Topu çekilişi tamamlandı

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ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 924'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 74 bin 719 lira 73 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 943 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 357 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 846 kişi 34 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 19 lira 35'er kuruş, 3 bilen 89 bin 963 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 754 kişi 5 lira 80'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 469 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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