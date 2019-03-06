Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı | Şans Topu çekilişi tamamlandı
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan Şans Topu'nda 925'inci hafta heyecanı vardı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununda, çekilişin tamamlanmasının ardından gözler, bu hafta kazanan şanslı numaralara çevrildi. Peki, Şans Topu'nda haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununun mart ayındaki ilk çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyesi devreden Şans Topu'nun 925'inci haftasında hangi numaraların kazandığı belli oldu. İşte, Şans Topu'nda 925'inci çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
6 MART 2019 ÇEKİLİŞİ
Zengin olma hayali kuran on binlerce şans oyunu tutkunu, bu haftaki Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından, kendi yaptıkları Şans Topu kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 6 Mart 2019 tarihli Şans Topu oyununun çekiliş sonuçları…
Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezlerinden olan Şans Topu'nun kazanan numaraları noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu.
Saat 21.15'te başlayan haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 12 - 13 - 19 - 29 - 33 + 14
ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
Şans Topu oyununun 924'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 74 bin 719 lira 73 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 943 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 357 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 846 kişi 34 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 19 lira 35'er kuruş, 3 bilen 89 bin 963 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 754 kişi 5 lira 80'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 469 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle