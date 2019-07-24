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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı.. 24 Temmuz Şans Topu sonuç ekranı

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Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı.. 24 Temmuz Şans Topu sonuç ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi düzenlenen Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi ve haftanın kazandıran şanslı numaraları açıklandı. 945'nci hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu 24 Temmuz çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 24 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları.

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) noter huzurunda düzenlediği kura ile Şans Topu 24 Temmuz 2019 çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, zengin olma hayali kuran bazı vatandaşların yüzü güldü. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Şans Topu'nun 945. haftasında, ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin sitesinden ilan edildi. İşte, 945. hafta Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.

24 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ

Saat 21:15'te MPİ tarafından düzenlenen çekilişin ardından, Şans Topu'nun 24 Temmuz tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu:

7-14-18-22-34+5

Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı.. 24 Temmuz Şans Topu sonuç ekranı

ŞANS TOPU MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 729 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 495 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 463 kişi 54 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 222 kişi 26 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 685 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 387 kişi 6 lira 25'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 181 bin 503 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Güngören ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

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