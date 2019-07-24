Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı.. 24 Temmuz Şans Topu sonuç ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi düzenlenen Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi ve haftanın kazandıran şanslı numaraları açıklandı. 945'nci hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu 24 Temmuz çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 24 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları.
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) noter huzurunda düzenlediği kura ile Şans Topu 24 Temmuz 2019 çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, zengin olma hayali kuran bazı vatandaşların yüzü güldü. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Şans Topu'nun 945. haftasında, ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin sitesinden ilan edildi. İşte, 945. hafta Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.
24 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ
Saat 21:15'te MPİ tarafından düzenlenen çekilişin ardından, Şans Topu'nun 24 Temmuz tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu:
7-14-18-22-34+5
ŞANS TOPU MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 729 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 495 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 463 kişi 54 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 222 kişi 26 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 685 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 387 kişi 6 lira 25'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 181 bin 503 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Güngören ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.
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