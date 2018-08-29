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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.08.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ 29 Ağustos Şans Topu çekilişi

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Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ 29 Ağustos Şans Topu çekilişi

Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan Şans Topu'nda bu hafta 898'inci hafta heyecanı yaşandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununun çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler, bu hafta kazanan şanslı numaralara çevrildi. Peki, Şans Topu'nda haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?

MPİ tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu oyunun bu haftaki çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda tamamlandı. Yapılan çekiliş sonrası, bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 898'inci hafta Şans Topu çekilişi sonuçları...

29 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ

Zengin olma hayali kuran on binlerce şans oyunu tutkunu, bu haftaki Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından, kendi yaptıkları Şans Topu kuponların kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 29 Ağustos 2018 tarihli Şans Topu oyununun çekiliş sonuçları…

Şans oyunu tutkunlarının da vazgeçilmezlerinden olan Şans Topu'nun kazanan numaraları noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Saat 21.15'te başlayan haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu;

11 – 16 – 18 – 22 – 31 + 4 

Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ 29 Ağustos Şans Topu çekilişi

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde, 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi olmuş ve bu kişi 498.454,30 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Çekiliş sonucu, 5 bilen kişi sayısı ise 12 olmuş ve bu kişiler 4.154,50 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu.

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