Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ 29 Ağustos Şans Topu çekilişi
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan Şans Topu'nda bu hafta 898'inci hafta heyecanı yaşandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununun çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler, bu hafta kazanan şanslı numaralara çevrildi. Peki, Şans Topu'nda haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
MPİ tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu oyunun bu haftaki çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda tamamlandı. Yapılan çekiliş sonrası, bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 898'inci hafta Şans Topu çekilişi sonuçları...
29 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ
Zengin olma hayali kuran on binlerce şans oyunu tutkunu, bu haftaki Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından, kendi yaptıkları Şans Topu kuponların kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 29 Ağustos 2018 tarihli Şans Topu oyununun çekiliş sonuçları…
Şans oyunu tutkunlarının da vazgeçilmezlerinden olan Şans Topu'nun kazanan numaraları noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Saat 21.15'te başlayan haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu;
11 – 16 – 18 – 22 – 31 + 4
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ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde, 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi olmuş ve bu kişi 498.454,30 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Çekiliş sonucu, 5 bilen kişi sayısı ise 12 olmuş ve bu kişiler 4.154,50 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu.
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