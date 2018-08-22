Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± | MPÄ° 22 AÄŸustos Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi

Åžans Topu çekiliÅŸ sonuçlarÄ± | MPÄ° 22 AÄŸustos Åžans Topu çekiliÅŸi
Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce (MPÄ°) dÃ¼zenlenen Åžans Topu oyununun 897'inci hafta Ã§ekiliÅŸi yapÄ±ldÄ±. MPÄ°'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸ sonrasÄ±, bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± belli oldu. Ã‡ekiliÅŸin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸans oyunu tutkunlarÄ± da kendi yaptÄ±klarÄ± Åžans Topu kuponlarÄ±nÄ±n kazanÄ±p kazanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek adÄ±na araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±. Peki, Åžans Topu'nda haftanÄ±n kazanan ÅŸanslÄ± numaralarÄ± hangileri oldu?
VatandaÅŸlarÄ±n en fazla ilgi gÃ¶sterdiÄŸi ÅŸans oyunlarÄ±ndan olan Åžans Topu'nda bu hafta kazandÄ±ran numaralar belli oldu. Her hafta Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸin sonuÃ§larÄ±nÄ±n belli olmasÄ±yla birlikte, zengin olma hayali kuran on binlerce ÅŸans oyunu tutkunu, 22 AÄŸustos Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte, 897'inci hafta Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ±...
22 AÄžUSTOS ÅžANS TOPU Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°
MPÄ° tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Åžans Topu'nda bu akÅŸam 897. hafta heyecanÄ± yaÅŸandÄ±. Åžans oyunu tutkunlarÄ±nÄ±n da vazgeÃ§ilmezlerinden olan Åžans Topu'nun kazanan numaralarÄ± noter huzurunda yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸ sonrasÄ± belli oldu. Saat 21.15'te baÅŸlayan haftanÄ±n Ã§ekiliÅŸinde kazanan numaralar ÅŸunlar oldu; 2 -Â 11 - 13 - 19 - 32 + 11
ÅžANS TOPU'NDA GEÃ‡EN HAFTANIN SONUÃ‡LARI
Åžans Topu oyununun geÃ§en haftaki Ã§ekiliÅŸinde 5 artÄ± 1 bilen bir kiÅŸi, 691 bin 375 lira 15 kuruÅŸ tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi oldu. Åžans Topu'nun geÃ§en hafta yapÄ±lan 886'Ä±ncÄ± Ã§ekiliÅŸinde 5 artÄ± 1 bilen 2 kiÅŸi, 378 bin 700 lira 25'er kuruÅŸ ikramiyenin sahibi oldu.ÂMilli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 31 kiÅŸi 2 bin 443 lira 45'er kuruÅŸ, 4 artÄ± 1 bilen 336 kiÅŸi 225 lira 90'ar kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 600 kiÅŸi 28 lira 5'er kuruÅŸ, 3 artÄ± 1 bilen 7 bin 545 kiÅŸi 17 lira 10'ar kuruÅŸ, 3 bilen 91 bin 620 kiÅŸi 3 lira 85'er kuruÅŸ, 2 artÄ± 1 bilen 61 bin 250 kiÅŸi 5 lira 85'er kuruÅŸ ve 1 artÄ± 1 bilen 187 bin 380 kiÅŸi 3 lira 60'ar kuruÅŸ ikramiye alacak.Â BÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eden kuponlarÄ±n, Ä°stanbul'un Sancaktepe ve Hatay'Ä±n Antakya ilÃ§elerinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Kazanan numaralar ise ÅŸunlardÄ±; 13, 18, 28, 30, 33 + 13
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