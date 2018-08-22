Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± | MPÄ° 22 AÄŸustos Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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22.08.2018 - 21:21, Son GÃ¼ncelleme:

Åžans Topu çekiliÅŸ sonuçlarÄ± | MPÄ° 22 AÄŸustos Åžans Topu çekiliÅŸi

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Åžans Topu çekiliÅŸ sonuçlarÄ± | MPÄ° 22 AÄŸustos Åžans Topu çekiliÅŸi

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce (MPÄ°) dÃ¼zenlenen Åžans Topu oyununun 897'inci hafta Ã§ekiliÅŸi yapÄ±ldÄ±. MPÄ°'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸ sonrasÄ±, bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± belli oldu. Ã‡ekiliÅŸin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸans oyunu tutkunlarÄ± da kendi yaptÄ±klarÄ± Åžans Topu kuponlarÄ±nÄ±n kazanÄ±p kazanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek adÄ±na araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±. Peki, Åžans Topu'nda haftanÄ±n kazanan ÅŸanslÄ± numaralarÄ± hangileri oldu?

VatandaÅŸlarÄ±n en fazla ilgi gÃ¶sterdiÄŸi ÅŸans oyunlarÄ±ndan olan Åžans Topu'nda bu hafta kazandÄ±ran numaralar belli oldu. Her hafta Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸin sonuÃ§larÄ±nÄ±n belli olmasÄ±yla birlikte, zengin olma hayali kuran on binlerce ÅŸans oyunu tutkunu, 22 AÄŸustos Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte, 897'inci hafta Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ±...

22 AÄžUSTOS ÅžANS TOPU Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°

MPÄ° tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Åžans Topu'nda bu akÅŸam 897. hafta heyecanÄ± yaÅŸandÄ±. Åžans oyunu tutkunlarÄ±nÄ±n da vazgeÃ§ilmezlerinden olan Åžans Topu'nun kazanan numaralarÄ± noter huzurunda yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸ sonrasÄ± belli oldu. Saat 21.15'te baÅŸlayan haftanÄ±n Ã§ekiliÅŸinde kazanan numaralar ÅŸunlar oldu; 2 -Â  11 - 13 - 19 - 32 + 11

Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± | MPÄ° 22 AÄŸustos Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi

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ÅžANS TOPU'NDA GEÃ‡EN HAFTANIN SONUÃ‡LARI

Åžans Topu oyununun geÃ§en haftaki Ã§ekiliÅŸinde 5 artÄ± 1 bilen bir kiÅŸi, 691 bin 375 lira 15 kuruÅŸ tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi oldu. Åžans Topu'nun geÃ§en hafta yapÄ±lan 886'Ä±ncÄ± Ã§ekiliÅŸinde 5 artÄ± 1 bilen 2 kiÅŸi, 378 bin 700 lira 25'er kuruÅŸ ikramiyenin sahibi oldu.ÂMilli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 31 kiÅŸi 2 bin 443 lira 45'er kuruÅŸ, 4 artÄ± 1 bilen 336 kiÅŸi 225 lira 90'ar kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 600 kiÅŸi 28 lira 5'er kuruÅŸ, 3 artÄ± 1 bilen 7 bin 545 kiÅŸi 17 lira 10'ar kuruÅŸ, 3 bilen 91 bin 620 kiÅŸi 3 lira 85'er kuruÅŸ, 2 artÄ± 1 bilen 61 bin 250 kiÅŸi 5 lira 85'er kuruÅŸ ve 1 artÄ± 1 bilen 187 bin 380 kiÅŸi 3 lira 60'ar kuruÅŸ ikramiye alacak.Â  BÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eden kuponlarÄ±n, Ä°stanbul'un Sancaktepe ve Hatay'Ä±n Antakya ilÃ§elerinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Kazanan numaralar ise ÅŸunlardÄ±; 13, 18, 28, 30, 33 + 13

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