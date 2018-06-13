Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ 13 Haziran Şans Topu sonuç sorgulama

Milli Piyango idaresi tarafından çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. Şans oyunu tutkunlarının da vazgeçilmezlerinden olan Şans Topu'nun kazanan numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları Şans Topu kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 13 Haziran Şans Topu çekilişinin sonuçları...

13 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen Şans Topu'nda bu akşam 887. hafta heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 2 kişi toplamda 378.700,25 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları Şans Topu sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

Saat 21.15'te başlayan Şans Topu 887. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 11 - 20 – 22 - 24 – 34 + 1

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ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçen hafta yapılan 886'ıncı çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 378 bin 700 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 2 bin 443 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 336 kişi 225 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 600 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 545 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 620 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 250 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 380 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Sancaktepe ve Hatay'ın Antakya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. Kazanan numaralar ise şunlardı; 13, 18, 28, 30, 33 + 13