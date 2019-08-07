Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.. MPİ 7 Ağustos Şans Topu sonuç sorgulama
Bir haftalık bekleyişin ardından 947'nci hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. 7 Ağustos tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin internet sitesinde düzenlenen canlı çekilişin ardından ilan edildi. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 7 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi düzenlenen Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi ve haftanın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 797 bin 794 lira 70 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu haftaki büyük çekiliş sonrası, Şans Topu oynayan vatandaşlar hangi numaraların çıktığını sorgulamaya başladı. İşte, MPİ 7 Ağustos Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.
7 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, 7 Ağustos Şans Topu çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
1,9,10,12,21+2
MPİ ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 7 bin 20 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 445 kişi 231 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 928 kişi 44'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 55 kişi 25 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 761 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 299 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 873 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 573 bin 529 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 854 bin 774 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 579 lira 56 kuruş aktarıldı.
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