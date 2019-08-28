Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 28 Ağustos Şans Topu sonuç sorgulama
Şans Topu oyununun 28 Ağustos tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresince (MPİ) tamamlandı. 950. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişinde, bu hafta büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesindeki canlı çekilişin ardından ilan edildi. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
Bir haftalık bekleyişin ardından 950'nci hafta heyecanının yaşandığı 28 Ağustos Şans Topu çekilişleri MPİ tarafından noter huzurunda tamamlandı. Şans Topu oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 837 bin 239 lira 25 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Çekilişin ardından, bu haftaki Şans Topu sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, merakla beklenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.
28 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 28 Ağustos Şans Topu çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
1,15,24,32,33+4
MPİ ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 949. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 837 bin 239 lira 25 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 6 bin 232 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 199 kişi 543 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 752 kişi 49 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 976 kişi 27 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 453 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 698 kişi 6 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 183 bin 864 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Niğde'nin Bor ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.
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