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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 28 Ağustos Şans Topu sonuç sorgulama

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 28 Ağustos Şans Topu sonuç sorgulama

Şans Topu oyununun 28 Ağustos tarihli çekilişleri  Milli Piyango İdaresince (MPİ) tamamlandı. 950. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişinde, bu hafta büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesindeki canlı çekilişin ardından ilan edildi. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

Bir haftalık bekleyişin ardından 950'nci hafta heyecanının yaşandığı 28 Ağustos Şans Topu çekilişleri MPİ tarafından noter huzurunda tamamlandı. Şans Topu oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde  5 artı 1 bilen 1 kişi, 837 bin 239 lira 25 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Çekilişin ardından, bu haftaki Şans Topu sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, merakla beklenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.

28 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 28 Ağustos Şans Topu çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

1,15,24,32,33+4

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı Milli Piyango 28 Ağustos Şans Topu sonuç sorgulama

MPİ ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 949. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 837 bin 239 lira 25 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 6 bin 232 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 199 kişi 543 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 752 kişi 49 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 976 kişi 27 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 453 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 698 kişi 6 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 183 bin 864 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Niğde'nin Bor ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

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