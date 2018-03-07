Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 7 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da çarşamba akşamı büyük heyecan yaşattı. Şans oyunu severlerin her hafta düzenli olarak takip ettiği ve oynadığı Şans Topu sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.

ŞANS TOPU'NDA BU HAFTA

Şans Topu oyununun 873'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 17, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 7 kişi, 238 bin 664 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 4 bin 407 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 261 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 962 kişi 29 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 963 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 108 bin 599 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 71 bin 891 kişi 5 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 233 bin 83 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 727 bin 500 lira 70 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 170 bin 270 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 968 lira 69 kuruş aktarıldı.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Çankaya, Yalova'nın Çiftlikköy, Bilecik'in Osmaneli, İstanbul'un Kadıköy, Konya'nın Karatay ve Ereğli ilçelerinden yatırdığı bildirildi

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 789 bin 141 lira bir sonraki haftaya devretti. 28 Şubat Şans Topu çekilişinde; 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75 kuruş, 4+1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25 kuruş, 3+1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15 kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60 kuruş, 2+1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş, 1+1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

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ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, en geç saat 21:45'te milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.