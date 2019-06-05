Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 5 Haziran Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama
Çarşamba günleri saat 21:15'te çekilişi düzenlenen ve büyük ilgi gören Şans Topu oyunun 5 Haziran tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle, bu haftanın ikramiye kazandıran numaraları belli oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte, 938'inci hafta heyecanın yaşandığı 5 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları....
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan kura ile, Şans Topu oyununda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 322 lira ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta ikramiye çıkan numaralar hangileri oldu? İşte, 938. hafta 5 Haziran Milli Piyango Şans Topu çekilişinde ikramiye çıkan numaralar ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.
5 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI
MPİ tarafından noter huzurda saat 21:15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 5 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
1,3,12,13,33+12
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ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 139'ar lira, 4 artı 1 bilen 192 kişi 508'er lira, 4 bilen 2 bin 93 kişi 58'er lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 898 kişi 25'er lira, 3 bilen 64 bin 148 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 293 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 176 bin 575 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Fatih, Antalya'nın Kumluca ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 441bin 833 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 810 bin 783 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 452 bin 191 lira aktarıldı.
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