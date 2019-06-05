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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 5 Haziran Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 5 Haziran Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

Çarşamba günleri saat 21:15'te çekilişi düzenlenen ve büyük ilgi gören Şans Topu oyunun 5 Haziran tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle, bu haftanın ikramiye kazandıran numaraları belli oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte, 938'inci hafta heyecanın yaşandığı 5 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları....

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan kura ile, Şans Topu oyununda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde  5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 322 lira ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta ikramiye çıkan numaralar hangileri oldu? İşte, 938. hafta 5 Haziran Milli Piyango Şans Topu çekilişinde ikramiye çıkan numaralar ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.

5 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

MPİ tarafından noter huzurda saat 21:15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 5 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1,3,12,13,33+12

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 5 Haziran Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

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ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 139'ar lira, 4 artı 1 bilen 192 kişi 508'er lira, 4 bilen 2 bin 93 kişi 58'er lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 898 kişi 25'er lira, 3 bilen 64 bin 148 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 293 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 176 bin 575 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Fatih, Antalya'nın Kumluca ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 441bin 833 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 810 bin 783 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 452 bin 191 lira aktarıldı.

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