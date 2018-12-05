Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 5 Aralık Şans Topu Milli Piyango sorgulama ekranı
Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa büyük umutlar vadeden Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 5 Aralık Şans Topu Milli Piyango sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta çarşamba akşamı heyecan yaratmaya devam eden Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak konusu oldu. İşte, 5 Aralık Şans Topu Milli Piyango sorgulama ekranı.
2, 7, 13, 19, 29 + 9
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 348 bin 135 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 bilenler 4 bin 95 lira 95'er kuruş, 4+1 bilenler 400 lira 65'er kuruş, 4 bilenler 33 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilenler 21 lira 75'er kuruş, 3 bilenler 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilenler 6 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilenler de 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
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ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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