Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 3 Nisan Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba günleri düzenlenen, 3 Nisan Şans Topu çekilişleri tamamlandı. Ankara'da noter yapılan çekilişle birlikte, Şans Topu'nda kazandıran talihli numaralar da belli oldu. İşte, milyonlarca vatandaşın zengin olma hayali ile oynadığı, 3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
Şans oyunları tutkunlarının en çok rağbet gösterdiği Şans Topu'nda kazandıran talihli numaralar belli oldu. 929'ncu haftanın heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişleri, MPİ'nin Ankara Balat'ta bulunan ofisinde gerçekleşti. 3 Nisan tarihli Şans Topu çekilişiyle beraber, bu akşam yine bazı vatandaşlar talihli numaraları tahmin ederek hayallerine kavuştu. Peki, hangi numaralar kazandı? İşte, 3 Nisan Milli Piyango Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar.
3 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi tamamlanan Şans Topu'nda kazandıran talihli numaralar açıklandı. Saat 21.15'te başlayan Şans Topu'nun kazandıran talihli numaraları şöyle;
6,9,16,19,21+11
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