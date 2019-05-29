Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Mayıs Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama
Büyük heyecanla oynanan Şans Topu'nun 29 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu'nun 937'nci hafta çekilişinde haftanın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 29 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
937'nci hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu oyununun, MPİ tarafından noter huzurunda düzenlenen çekilişle, bu haftanın ikramiye kazandıran şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu'nun geçtiğimiz çekilişinde, 5 artı 1 bilen bir kişi, 780 bin 507 lira ikramiye kazanmıştı. İşte, 937. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
MPİ tarafından noter huzurda saat 21:15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 29 Mayıs tarihli 937'nci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
1,9,27,31,32+9
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GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 37 kişi 2 bin 41'er lira, 4 artı 1 bilen 251 kişi 401'er lira, 4 bilen 3 bin 188 kişi 39'ar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 153 kişi 25'er lira, 3 bilen 79 bin 364 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 156 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 166 bin 461 kişi 3'er lira ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Sultangazi ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.
Çekilişte, toplam 2 milyon 517 bin 763 lira ikramiye dağıtıldı.
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