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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Mayıs Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Mayıs Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

Büyük heyecanla oynanan Şans Topu'nun 29 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu'nun 937'nci hafta çekilişinde haftanın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 29 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

937'nci hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu oyununun, MPİ tarafından noter huzurunda düzenlenen çekilişle, bu haftanın ikramiye kazandıran şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu'nun geçtiğimiz çekilişinde, 5 artı 1 bilen bir kişi, 780 bin 507 lira ikramiye kazanmıştı. İşte, 937. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

29 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

MPİ tarafından noter huzurda saat 21:15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 29 Mayıs tarihli 937'nci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1,9,27,31,32+9

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Mayıs Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

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GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 37 kişi 2 bin 41'er lira, 4 artı 1 bilen 251 kişi 401'er lira, 4 bilen 3 bin 188 kişi 39'ar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 153 kişi 25'er lira, 3 bilen 79 bin 364 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 156 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 166 bin 461 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Sultangazi ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Çekilişte, toplam 2 milyon 517 bin 763 lira ikramiye dağıtıldı.

 

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