Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Eylül Milli Piyango Şans Topu çekiliş sorgulama
Çarşamba günleri çekilişi tamamlanan Şans Topu oyununun 954. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. Merakla beklenen Şans Topu oyununda, ikramiye kazandıran numaralar canlı çekiliş sonrası MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla bu hafta da şanslı numaraları tutturan vatandaşların yüzü güldü. İşte, 25 Eylül Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
25 Eylül 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 3 kişi, 603 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazanmıştı. Şans Topu'da geçen hafta ikramiyenin 3 kişiyi sevindirmesiyle, bu hafta vatandaşlar Şans Topu'na yoğun ilgi gösterdi. Peki, Şans Topu'nun 954'üncü hafta çekilişinde çıkan şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, MPİ Şans Topu sonuçları.
25 EYLÜL ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te Şans Topu'nun 25 Eylül tarihli çekilişi tamamlandı. Şans Topu'nun 954. hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
1-12-16-18-29+6
MPİ ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Şans Topu nasıl oynanır?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4 bin 806 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 295 kişi 413 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 55 kişi 49 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 930 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 713 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 105 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 483 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bilecik ile Edirne'nin Merkez ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.
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