Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 24 Nisan Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 24 Nisan Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı
GeriGündem Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 24 Nisan Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.04.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 24 Nisan Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 24 Nisan Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba günleri çekilişi düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Zengin olmak isteyenlerin büyük heyecanla oynadığı Şans Topu'nun 932. hafta çekilişi ile yine bazı vatandaşlar hayallerine kavuştu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 24 Nisan Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

İstanbul'da Noter huzurunda düzenlenen kura ile Şans Topu oyununun 24 Nisan tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 931. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 222 bin 870 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralara ikramiye isabet etti. İşte, 24 Nisan tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar.

24 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 932. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. 24 Nisan Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

6,9,13,22,29+8

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 24 Nisan Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı

 SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 674 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 318 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 32 kişi 29 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 783 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 686 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 210 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ile İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bahçeli'ye çok özel hediye!

Mezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştu

Seyir halinde nişanlısıyla tartışan sürücü, felakete yol açtı: 2 Ölü

Kız arkadaşının fotoğrafını ve numarasını paylaşmıştı... Serbest bırakıldı!