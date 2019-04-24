Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 24 Nisan Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba günleri çekilişi düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Zengin olmak isteyenlerin büyük heyecanla oynadığı Şans Topu'nun 932. hafta çekilişi ile yine bazı vatandaşlar hayallerine kavuştu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 24 Nisan Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
İstanbul'da Noter huzurunda düzenlenen kura ile Şans Topu oyununun 24 Nisan tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 931. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 222 bin 870 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralara ikramiye isabet etti. İşte, 24 Nisan tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar.
24 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21.15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 932. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. 24 Nisan Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
6,9,13,22,29+8
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ŞANS TOPU'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 674 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 318 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 32 kişi 29 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 783 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 686 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 210 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ile İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.
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