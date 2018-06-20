Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 20 Haziran Şans Topu MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarının bu haftaki şanslı numaraları açıklandı. İşte, 20 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

4, 9, 13, 21, 26 + 9





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Geçen hafta Şans Topu çekilişinde 5 bilen 30 talihli 2 bin 615 lira 55 kuruş, 4 artı 1 bilen 249 talihli 315 lira 55 kuruş, 4 bilen 3 bin 601 talihli 29 lira 10 kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 230 talihli 21 lira 55 kuruş, 3 bilen 97 bin 351 talihli 3 lira 75 kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 186 talihli 6 lira 70 kuruş ve 1 artı 1 bilen 179 bin 463 talihli de 3 lira 90 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

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ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.