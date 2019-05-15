933'üncü hafta Şans Topu sonuçları açıklandı - Büyük ikramiye 3 kişiye dağıldı
933'üncü hafta Şans Topu çekilişi 15 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşti. Her çarşamba akşamı heyecanla beklenen Şans Topu oyununun 933'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 423 bin 233 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu'nun geçtiğimiz çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 614 bin 91 lira 86 kuruş devretmişti. İşte, 15 Mayıs tarihli Şans Topu sonuçları
Her çarşamba Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi düzenlenen, Şans Topu'nun 933'üncü hafta sonuçları açıklandı. Şans Topu oyununda bu hafta 5 artı 1 bilen 3 kişi, 423 bin 233 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. Peki, 15 Mayıs tarihli Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
Şans Topu oyununun 933'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 423 bin 233 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 370 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 264 kişi 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 843 kişi 30 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 48 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 711 kişi 6 lira ve 1 artı 1 bilen 155 bin 239 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın İznik, İstanbul'un Fatih ve Başakşehir ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 799 bin 454 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 710 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 485 bin 636 lira 25 kuruş aktarıldı.
Her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu'nun 935'nci hafta heyecanının yaşandığı 15 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu'nun geçtiğimiz çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 614 bin 91 lira 86 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 15 Mayıs Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları.
15 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21:15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 935'nci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
2,7,12,22,31+2
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ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA DEVRETMİŞTİ
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 4 bin 724 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 162 kişi 379 lira 55 kuruş, 4 bilen 2 bin 503 kişi 32 lira 70 kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 700 kişi 22 lira 35 kuruş, 3 bilen 70 bin 145 kişi 4 lira 5 kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 507 kişi 6 lira 65 kuruş, 1 artı 1 bilen 144 bin 651 kişi 3 lira 80 kuruş ikramiye alacak.
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