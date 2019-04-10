Şans Topu sonuç sorgulama ekranı | 10 Nisan Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları

Her hafta çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi tamamlandı. Ankara'da yapılan çekilişle, bazı vatandaşlar zengin olma hayallerine kavuştu ve Şans Topu'nun 930. hafta çekilişinde kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki, Şans Topu'da bu hafta hangi talihli numaralar kazandırdı? İşte, 10 Nisan Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

Şans Topu oyununun 930'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 217 bin 603'er lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 23 kişi 2 bin 838'er lira, 4 artı 1 bilen 199 kişi 328'er lira, 4 bilen 2 bin 422 kişi 36'şar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 95 kişi 18 lira 15'er kuruş, 3 bilen 74 bin 183 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 504 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 151 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İzmir Konak, Bursa Osmangazi ve Ankara Çankaya ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 176 bin 34 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 866 bin 887 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 483 bin 563 lira aktarıldı.

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balat'ta bulunan ofisinde noter huzurunda tamamlanan çekilişle, 930. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Şans Topu oyununun geçtiğimiz hafta yapılan 929'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 643 bin 197 lira ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandırdı? İşte, 10 Nisan tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar...

10 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Ankara'da saat 21.15'te başlayan çekilişle, Şans Topu'nun 930. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle Şans Topu'nda bu hafta kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

2,3,10,25,27+4

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ŞANS TOPU'NUN GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 35 kişi 1837 lira, 4 artı 1 bilen 220 kişi 292 lira, 4 bilen 3 bin 14 kişi 28 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 935 kişi 18 lira 70'er kuruş, 3 bilen 80 bin 549 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 607 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 170 bin 642 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.