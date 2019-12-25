Şans Topu 967'nci hafta çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ Şans Topu ikramiye sorgulama (25 Aralık 2019)

Her hafta çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyununun 967'nci hafta çekilişleri Milli Piynago İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bu akşam gerçekleşti. Geçen hafta 1 milyon TL'nin 1 kişiye çıktığı Şans Topu'nda bu hafta ikramiye kazandıran numaralar sorgulanmaya başlandı. İşte, MPİ'nin düzenlediği canlı Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre, bu haftanın şanslı numaraları haberimizde.

Şans Topu'nda aralık ayının son çekilişi MPİ tarafından saat 21.15'te düzenlendi. Milli Piyango İdaresi çekilişin ardından şanslı numaraları kamuoyuna duyurdu. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde şu numaralar çıktı;

ŞANS TOPU İKRAMİYE ÖĞRENME EKRANI

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 966. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 3 bin 553'er lira, 4 artı 1 bilen 338 kişi 364'er lira, 4 bilen 4 bin 698 kişi 32'şer lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 10 kişi 20'şer lira, 3 bilen 116 bin 392 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 851 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 205 bin 306 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.