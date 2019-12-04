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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 23:19, Son Güncelleme:

Şans Topu'nda büyük ikramiye sahibini buldu! MPİ 4 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama

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Şans Topu'nda büyük ikramiye sahibini buldu! MPİ 4 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama

4 Aralık 2019 tarihli Şans Topu çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Şans Topu'nun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazandıran kuponun İstanbul'dan yatırıldığı öğrenildi. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası.

Her hafta çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Saat 21:15'te noter huzurunda gerçekleşen canlı Şans Topu çekilişi sonrası, ikramiye kazandıran şanslı numaralar MPi'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango 4 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 557'şer lira, 4 artı 1 bilen 297 kişi 379'ar lira, 4 bilen 3 bin 707 kişi 38'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 823 kişi 21'er lira, 3 bilen 95 bin 40 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 203 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 192 bin 213 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Ataşehir ilçesinden yatırıldı.

4 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 4 Aralık Çarşamba günkü çekilişleri noter huzurunda saat 21.15'te gerçekleşti. Şans Topu oyunun bu haftaki çekilişinde şu numaralar çıktı;

Şans Topunda büyük ikramiye sahibini buldu MPİ 4 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama

MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 263'er lira, 4 artı 1 bilen 239 kişi 499'ar lira, 4 bilen 2 bin 918 kişi 51'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 403 kişi 28'er lira, 3 bilen 81 bin 245 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 150 kişi 6 lira 80'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 179 bin 172 kişi 4 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, Adana'nın Çukurova ilçesinden yatırıldı.

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