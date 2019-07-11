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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Şans Topu 10 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu sorgulama ekranı

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Şans Topu 10 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu sorgulama ekranı

Şans Topu 10 Temmuz çekiliş sonuçları, günün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 5+1 bilen 4 kişinin 205 bin liralık ödülün sahibi olduğu Şans Topu çekiliş sonuçları ile toplam 2 milyon 651 bin liralık ikramiye dağıtıldı. Peki, Şans Topu sonuçları sonrası büyük ikramiye hangi illere isabet etti? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Şans Topu oyununun 943. hafta çekiliş sonuçlarına göre 4 ilde yüzler güldü. Kişi başı 205 bin liralık ikramiyenin dağıtıldığı Şans Topu'nda, 5 bilen sayısı ise 14 olarak açıklandı. İşte, 10 Temmuz Şans Topu sonuçları ve kazandıran rakamlar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 8, 19, 20, 29 ve artı 14 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 943. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 205 bin 463 lira 45'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 681 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 182 kişi 583 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 49 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 994 kişi 32 lira 25'er kuruş, 3 bilen 74 bin 608 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 364 kişi 7 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 155 bin 522 kişi 4 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Kağıthane ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 651 bin 141 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 880 bin 694 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 952 lira 5 kuruş aktarıldı.

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