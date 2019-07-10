Şans Topçu çekilişi saat kaçta başlayacak?
Şans oyunu tutkunlarının her hafta büyük heyecanla beklediği Şans Oyunu çekilişinin bu haftaki sonuçları için geri sayım devam ediyor. 10 Temmuz Çarşamba günü 943. Hafta Şans Topu çekilişi gerçekleşecek. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki Şans Topçu çekilişi saat kaçta başlayacak?
2019 temmuz ayının ikinci Şans Topu çekilişi için geri sayım devam ediyor. Büyük ikramiye üzerine hayaller kuran vatandaşlar, 943. Hafta Şans Topu çekilişini bekliyor. Geçen haftanın şanslı numaralarını bilen isimler Adana, Çorum ve Kastamonu'dan çıkmıştı. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde canlı yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi 21:15'de başlayacak.
ŞANS TOPU OYUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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