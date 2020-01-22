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Haber Giriş: 22.01.2020 - 16:24,Son Güncelleme:/

Şanlıurfalı dağcılar Berit Dağına tırmandı

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Şanlıurfalı dağcılar Berit Dağına tırmandı

Şanlıurfalı dağcılar, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle şehitleri anmak için 3 bin 54 metre yüksekliğindeki Berit Dağına tırmandı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle dağcılar şehitleri anmak için 3 bin 54 metre dağa tırmandı. Kahramanmaraş Berit Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen ‘Berit Dağı Kış Tırmanışı' 18 Ocak'ta başlayıp 19 Ocak'ta tamamlandı. Zirve tırmanışına Şanlıurfa Dağcılık İl Temsilciliği ile Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği-Urfadosk’tan da beş dağcı katıldı.

Şanlıurfalı dağcılar Berit Dağına tırmandı

Şanlıurfalı dağcılar Berit Dağına tırmandı

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