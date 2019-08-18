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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.08.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'dan yürek yakan haber...

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan 2 anne boğuldu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan 3 çocuktan, 13 yaşındaki Büşra Nur Beden de hayatını kaybetti.

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  • Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu
  • Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu
  • Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu
  • Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre, aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya girdi. Çocuklar, suyun derin olduğunu fark edemeyince dibe battı. Olayı gören Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli anneleri suya atlatarak çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklar, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken anneleri ise suya batarak gözden kayboldu. 

Olay yerine giden ekipler, annelere ulaşamayınca su altı polislerini çağırdı. Dalgıç polisler, yaptıkları çalışma sonucunda Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli annelerin cesedine ulaşıp sudan çıkarttı.

13 YAŞINDAKİ BÜŞRA NUR DA HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 13 yaşındaki Büşra Nur Beden de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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