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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali LEYLAK/DHA
30.11.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'daki skandal olayda yeni gelişme!

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Şanlıurfa'daki skandal olayda yeni gelişme!

Şanlıurfa'da babaları tarafından cinsel istismara uğradıklarını öne süren kızkardeşlerin en küçüğü, devlet korumasına alındı. Küçük kızın aynı kaderi yaşadığı 2 ablası, tutuklu bulunan babalarının salıverileceği duyumunu alınca intihara kalkışmıştı. Tedavi altına alınan ablalara, psikolojik destek veriliyor.

Sırrın Mahallesi'ndeki evlerinde 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sağır ve dilsiz H.N., eşi A.N.'nin şikayeti üzerine geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanarak, cezaevine konuldu. Geçtiğimiz Pazartesi günü adliyeye giden taciz mağduru kızlardan Z.N. (17),  görüştüğü avukatlardan, babasının serbest kalma ihtimali olduğunu öğrendi.  Eve döner dönmez bir odaya giren Z.N., kapıyı kilitleyip, bileklerini kesti. Abla R.N. de aynı dakikalarda intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.  Polis ekiplerinin, ikna çabaları sonucu R.N. çatıdan inerken, Z.N. de kilitlediği kapıyı açtı. İki kardeş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi edildi. Kızkardeşlere psikolojik destek verilmeye başlandı.

Dün akşam saatlerinde ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri polis ve psikolog eşliğinde ailenin evine geldi.  Aile üyeleriye görüşmeler yapan yetkililer, ablalarıyla birlikte babasının istismarına maruz kalan 14 yaşındaki en küçük kardeş Z.N.'nin devlet korumasına alınmasına karar verdi. Anne ve ablaların da onay vermesi üzerine Z.N., Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna götürüldü.

'ADIMIZ ÇIKAR' DİYE SES ÇIKARMADIK!

Abla R.N. (23), küçük yaşlardan itibaren taciz mağduru olduğunu, yaşadıkları yerde adları çıkar korkusuyla sustuklarını anlatarak, "Babamın sürekli tacizi oluyordu. Anneme, tacizi anlatmaktan korkuyordum. Artık tacizlerinin önünü alamıyordum ve 14 yaşındayken anneme söyledim. Annemle birlikte konuyu halama anlattık. Halam bize 'adınız çıkar' diyerek, olayın üstünü kapattı" dedi. Babasının tacizlerinden kurtulmak için daha önce tanımadığı biri ile çocuk yaşta evlenmek zorunda kaldığını ifade eden abla, bu evlilikten bir çocuğu olduğunu ancak şiddet nedeniyle boşandığını kaydetti. Kız kardeşlerden Z.N. de 13 yaşından itibaren 4 yıl boyunca babasının tacizlerine maruz kaldığını belirterek, "Okula giderken rehberlik hocası annemi çağırarak kendime zarar verdiğimi ve psikolojik destek almam gerektiğini söyledi. Ardından beni psikiyatriye gönderdiler. Doktorlara bir şey diyemiyordum çünkü kimse inanmıyordu. Tacizler dayanılmaz hale gelince şikayetçi olduk" dedi.

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