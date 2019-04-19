Şanlıurfa'da vahşet! Ellerini ve ayaklarını kesip yakmışlar...
Şanlıurfa’da terk edilmiş harabe evde, elleri ve ayakları kesildikten sonra üzerine yanıcı sıvı bir madde dökülerek yakılmış halde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Yeni Mahalle'deki boş alandaki harabe evde ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedin elleri ve kollarının kesildiğini sonra da kısmen yakıldığı belirledi.
Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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