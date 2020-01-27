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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:08,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa’da ‘torbacı’ operasyonu: 6 tutuklama

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Şanlıurfa’da ‘torbacı’ operasyonu: 6 tutuklama

ŞANLIURFA'da ‘torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 liraya ise el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Ocak ayı içerisinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aynı suçtan tutuklananların sayısının 60 olduğu belirtildi.

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