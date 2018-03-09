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    Şanlıurfa'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

    DHA
    09.03.2018 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da aynı yöne giden gübre ve portakal yüklü iki TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

    Kaza, dün gece Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Mersin'den yüklediği portakalı Batman'a götüren Bülent Ekinci yönetimindeki 07 MOS 72 plakalı TIR ile aynı yöne giden Durmuş Ali Öztürk yönetimindeki 80 DV 193 plakalı gübre yüklü TIR çarpıştı. Kazada, her iki araç da şarampole devrildi, portakal ve gübre torbaları ise yola saçıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şoförlerden Bülent Ekinci ile diğer araçta bulunan Mehmet Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirlerdi. Yaralanan Durmuş Ali Öztürk ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınd

    Öztürk ve Ekinci'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

     

    Etiketler: şanlıurfa , tır kazası , şanlıurfa gaziantep yolu , gündem
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