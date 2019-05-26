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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.05.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

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Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tarlaya ucunda uçaksavar mühimmatı bulunan ve misinayla birbirine bağlanmış uçan balon düştü. Düzeneğin hava araçlarına zarar vermek için ilkel yöntemlerle hazırlandığı belirtildi.

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  • Şanlıurfada tarlaya mühimmat bağlı balon düştü
  • Şanlıurfada tarlaya mühimmat bağlı balon düştü
  • Şanlıurfada tarlaya mühimmat bağlı balon düştü
  • Şanlıurfada tarlaya mühimmat bağlı balon düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Viranşehir ilçesindeki bir tarlaya şüpheli balon düştüğüne yönelik 156 Jandarma ihbar hattına ihbar geldi.

Viranşehir Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince bölgede çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekiplerce yapılan ön incelemede misina ile birbirine bağlanmış şişkin vaziyette olay mahalline uçarak geldiği değerlendirilen ve ucuna patlayıcı madde yerleştirilmiş düzenek bulunan ve ilkel yollarla hazırlanarak balon haline getirilmiş şüpheli iki cisim tespit edilmiştir. Bahse konu cismin hava araçlarına zarar verdirmek amacıyla hazırlandığı değerlendirilmektedir. Patlayıcı madde imha ekibinin bölgeye gelmesi ile yapılan çalışmalar neticesinde 14,5 mm doçka uçaksavar mühimmatı olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, konuyla ilgili detaylı soruşturmanın ise Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Şanlıurfada tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

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