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    Şanlıurfa'da sır infaz!

    DHA
    02.03.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otoyolda durdurdukları otomobildeki Selim Karadağ'ı (44) tabancayla öldürüp, aracı ateşe verdikten sonra kaçtı.

    Birecik- Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde dün öğle saatlerinde Selim Karadağ, iddiaya göre, otoyolda plakası belirlenemeyen otomobiliyle ilerlerken, kimliği belirsiz kişiler tarafından önü kesilerek durduruldu. Bu sırada kurşun yağmura tutulan Karadağ, başına isabet eden mermiyle olay yerinde öldü.

    Saldırganlar, geride iz bırakmamak için Karadağ'ın cesedinin bulunduğu otomobili, üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Alev topuna dönen otomobili gören diğer araç sürücüleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobildeki yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Araç içerisinde inceleme yapan ekipler, Karadağ'ın cesedini buldu. Jandarma, saldırganların kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Etiketler: Şanlıurfa , infaz , cinayet , son dakika
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