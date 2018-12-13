Şanlıurfa'da silahlı boru kavgası! 9 yaralı...
ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında menfeze yerleştirilen su borusunun yönü nedeniyle çıkan silah ve sopaların kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Usluca Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre; ailelerden birinin fertlerinin menfeze yerleştirdiği su borusu akrabalarının tarlasına zarar verdi. Borunun kaldırılmasını isteyen aile ile olumsuz yanıt veren akrabaları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada Celal B., Mustafa B., Eren B., Arif E., Feyzi E., Mustafa E., Koçi E. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir ve Şanlıurfa’daki hastanelere götürüldü. Jandarma kavganın büyümemesi için mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
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