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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
22.08.2018 - 22:42, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da korkutan yangın...

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Şanlıurfa’nın Oduncular Sitesi'nde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı mahallesindeki Oduncular Sitesi'nde gece saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye, TOMA ve aranzözlerin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Toplam 7 iş yerinin tamamen kül olduğu, bazı iş yerlerinin de kısmen zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı müdahale için gelen bütün itfaiye araçları ile sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor. Vatandaşlar ise yangından geriye kalan mallarını iş yerlerinden çıkartıyor. Çalışmaların sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise yangın dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Yangının kontrol altına alındığını belirtildiği açıklamada, “Bu gece saat 22.00 civarında Oduncu Pazarı Bölgesinde başlayan yangına karşı teyakkuza geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Başkan Nihat Çiftçi’nin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasında, Büyükşehir, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesine bağlı ekipler tek noktadan yangına müdahalede bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor” denildi.

Şanlıurfada korkutan yangın...

Yangının çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele veren ekiplere polisler de TOMA aracıyla destek verdi.

Şanlıurfada korkutan yangın...

14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ayrıca yangında dumandan etkilenen ve söndürme çalışmaları esnasında iş yerlerindeki malzemeleri almaya çalışırken yaralanan 14 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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