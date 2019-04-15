Şanlıurfa’da 'joker' operasyonu: 24 gözaltı
Şanlıurfa'da, para karşılığında başkalarının yerine Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavları (SRC) belgesi sınavına girmeye çalıştıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı’na para karşılığında başkasının yerine girildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler 'joker' olarak tabir edilen ve sınavlara sahte kimlikle girmeye çalışan 24 kişiyi Eyyübiye Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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