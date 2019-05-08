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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.05.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da ikizlerin esrarengiz ölümü! Daha önce 4 çocukları daha ölmüş

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 3 aylık ikiz kardeşler evde ölü bulundu. Çiftin daha önce de 4 çocuklarını kaybettiği ve yapılan otopsi sonucunda Adli Tıp raporlarında ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Fatoş ve Ramazan Yedikardeş çiftinin ikiz çocukları Meral ve Murat'ın öğle saatlerinde hareketsiz olduğu fark edildi. Çocuklarını hareketsiz halde gören anne 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisleri ve savcının incelemesi sonrası ikiz kardeşlerin cenazesi, sağlık ekiplerinin kucağında ailenin gözyaşları arasında ambulansla morga taşındı.

Çocukların kesin ölüm nedeninin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

Çiftin toplam 6 çocuğu öldü

Öte yandan, Ramazan ve Fatoş Yedikardeş çiftinin daha önce de 4 çocuklarını kaybettiği ve yapılan otopsi sonucunda Adli Tıp raporlarında ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Şanlıurfa’da ikizlerin esrarengiz ölümü Daha önce 4 çocukları daha ölmüş

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