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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
16.02.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da iki kişiyi öldüren damat yakalandı

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Şanlıurfa'da iki kişiyi öldüren damat yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kayınpederi de olan amcasının evine giderek tabancayla 2 kuzenini öldürüp, bir kuzeni ve amcasını ağır yaralayıp kaçan Seyid Ahmet Aslan (27), jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

Birecik'in Aşağı Karabaş Mahallesinde oturan Seyid Ahmet Aslan (27), dün akşam saatlerinde hem amcası hem de kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan’ın evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Seyid Ahmet Aslan, belinden çıkardığı tabancayla Hacı Ömer Aslan ve 3 oğluna ateş açtı.

Saldırganın kurşun yağdırdığı kardeşlerden Ömer Aslan (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ile diğer oğulları Mehmet Aslan (44) ve Kadir Aslan (34) ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Aslan da burada hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ve Kadir Aslan ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Seyid Ahmet Aslan, sabaha karşı jandarma ekipleri tarafından gizlendiği evde yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmasına başlanan Aslan'ın öldürdüğü Ömer ve Mehmet Aslan kardeşlerin cenazeleri ise otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfada damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı
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