MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı…
GeriGündem Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ŞANLIURFA (AA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 16:32,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı…

Şanlıurfa'da bir öğretmen, kız öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çalıştığı özel okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, öğrenci ve velilerin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler, şikayetlerine ilişkin emniyete ifade verdi.

Çalıştığı okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle