Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı…

Alınan bilgiye göre, çalıştığı özel okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, öğrenci ve velilerin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler, şikayetlerine ilişkin emniyete ifade verdi.

Çalıştığı okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.