Şanlıurfa'da iftar saat kaçta? Urfa iftar saatleri
Şanlıurfa iftar saatleri, bölgede ikamet eden ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Şanlıurfa'da iftar vakti bilgisine göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Şanlıurfa'da iftar saatleri, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bölgelerinde akşam ezanının okunacağı saati merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. İşte, 2019 imsakiye bilgileri doğrultusunda Şanlıurfa iftar saatleri ve detaylı bilgiler
ŞANLIURFA İFTAR SAATLERİ
Şanlıurfa'da ilk iftar, 19.25'de gerçekleşecek. İşte, Şanlıurfa için ilk 5 güne dair iftar saatleri;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06 Mayıs
|03:46
|19:25
|20:51*
|2
|07 Mayıs
|03:45
|19:25
|20:52
|3
|08 Mayıs
|03:43
|19:26
|20:53
|4
|09 Mayıs
|03:42
|19:27
|20:54
|5
|10 Mayıs
|03:41
|19:28
|20:56
Şanlıurfa’da Ramazan ayının maneviyatını yaşatacak programlar düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, kuracağı kardeşlik sofraları ile vatandaşları aynı çatı altında buluşturacak.
Ramazan ayının her anlamda maneviyatını hissettirdiği Şanlıurfa'da, büyükşehir belediyesi etkinlik takvimini belirledi. İlahi dinletilerin ağırlıkta olduğu programlarda iftar buluşmaları, ikram ve mevlid programları da takvim içerisinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftar programını Şehit ve Gazi yakınlarına ayırdı. Taş Saray'da düzenlenecek iftar programında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile büyükşehir yönetim kadrosu da iftara katılarak şehit ve gazi yakınları ile bir kez daha buluşacak. Ramazan ayına özel etkinliklerine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, Rabia Meydanı ağırlıklı programlarında özellikle 'Tencereni ve Seccadeni Al da Gel' sloganıyla her kesimden Şanlıurfalıyı aynı sofrada buluşturacak.
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