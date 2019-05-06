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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da iftar saat kaçta? Urfa iftar saatleri

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Şanlıurfa'da iftar saat kaçta? Urfa iftar saatleri

Şanlıurfa iftar saatleri, bölgede ikamet eden ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Şanlıurfa'da iftar vakti bilgisine göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Şanlıurfa'da iftar saatleri, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bölgelerinde akşam ezanının okunacağı saati merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. İşte, 2019 imsakiye bilgileri doğrultusunda Şanlıurfa iftar saatleri ve detaylı bilgiler

ŞANLIURFA İFTAR SAATLERİ 

Şanlıurfa'da ilk iftar, 19.25'de gerçekleşecek. İşte, Şanlıurfa için ilk 5 güne dair iftar saatleri;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106 Mayıs03:4619:2520:51*
207 Mayıs03:4519:2520:52
308 Mayıs03:4319:2620:53
409 Mayıs03:4219:2720:54
510 Mayıs03:4119:2820:56

Şanlıurfa’da Ramazan ayının maneviyatını yaşatacak programlar düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, kuracağı kardeşlik sofraları ile vatandaşları aynı çatı altında buluşturacak.

Ramazan ayının her anlamda maneviyatını hissettirdiği Şanlıurfa'da, büyükşehir belediyesi etkinlik takvimini belirledi. İlahi dinletilerin ağırlıkta olduğu programlarda iftar buluşmaları, ikram ve mevlid programları da takvim içerisinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftar programını Şehit ve Gazi yakınlarına ayırdı. Taş Saray'da düzenlenecek iftar programında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile büyükşehir yönetim kadrosu da iftara katılarak şehit ve gazi yakınları ile bir kez daha buluşacak. Ramazan ayına özel etkinliklerine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, Rabia Meydanı ağırlıklı programlarında özellikle 'Tencereni ve Seccadeni Al da Gel' sloganıyla her kesimden Şanlıurfalıyı aynı sofrada buluşturacak.

Şanlıurfada iftar saat kaçta Urfa iftar saatleri

 

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