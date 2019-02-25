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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Ali LEYLAK/DHA
25.02.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da HDP adayları, Saadet Partisi adayları lehine çekildi

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Şanlıurfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), büyükşehir ve 3 merkez ilçe belediye eşbaşkan adaylarını Saadet Partisi (SP) adayları lehine geri çekti.

Şanlıurfa'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen HDP il yönetimi, merkez Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye ilçeleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarını 'çatı' adayı olarak yorumlanan adaylara destek vermek amacıyla geri çektiklerini açıkladı.

HDP adına açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Hidayet Enmek, yaşanan tüm olumsuzluklara karşı toplumsal muhalefete güç katmak gerektiğini, bunun farkında olduklarını ve fedakarlık yapmaya hazır olduklarını belirtti. HDP olarak Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını söyleyen Enmek, "Toplumsal muhalefetin etrafında toplandığı Sayın Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceğimizi Urfa halkına duyuruyoruz. Merkez ilçe Karaköprü Belediye Eşbaşkan Adayı Rıdvan Yavuz, Haliliye Belediye Eşbaşkan Adayı Şerif Bendaş ve Eyyübiye Belediye Eşbaşkan Adayı Mahmut Memitanlı ve Urfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Hidayet Enmek olarak Urfa halkı için Urfa'nın kazanabilmesi için Sabahattin Cevheri adına adaylıklarımızdan çekiliyoruz" dedi.

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