Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda sürüklendi

İlçede gün içerisinde zaman zaman etkili olan yağış, gece aniden sağanağa dönüştü. Sancak ve Saha Mahallesinde sağanakla birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkında suda sürüklenen 13 araç ve mahalledeki çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Mahallede arıcılık yapan Mehmet Çulcu, yağmurun aniden bastırdığını, bu nedenle çok sayıda evi su bastığını söyledi.



Yetkililerden yardım talep eden Çulcu, "Mahallede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Benim 80 arı kovanım zarar gördü. Bugüne kadar böyle bir felaket yaşamadık. Evlerimiz ve iş yerlerimiz kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.





