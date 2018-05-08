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    Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda sürüklendi

    AA
    08.05.2018 - 07:57 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, suda sürüklenen araçlar zarar gördü.

    İlçede gün içerisinde zaman zaman etkili olan yağış, gece aniden sağanağa dönüştü. Sancak ve Saha Mahallesinde sağanakla birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkında suda sürüklenen 13 araç ve mahalledeki çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

    Şanlıurfada ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda sürüklendiMahallede arıcılık yapan Mehmet Çulcu, yağmurun aniden bastırdığını, bu nedenle çok sayıda evi su bastığını söyledi.

    Şanlıurfada ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda sürüklendi
    Yetkililerden yardım talep eden Çulcu, "Mahallede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Benim 80 arı kovanım zarar gördü. Bugüne kadar böyle bir felaket yaşamadık. Evlerimiz ve iş yerlerimiz kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.
    Şanlıurfada ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda sürüklendi

    Etiketler: Şanlıurfa , Birecik , sel , su baskını , NoMobil , gündem
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