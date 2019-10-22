Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa’da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama
GeriGündem Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
22.10.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama

Şanlıurfa'da polis tarafından terör örgütü PKK ile DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 35’i tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada PKK/KCK-PYD/YPG ile DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik savcılık koordinesinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

PKK/KCK ile PYD/YPG silahlı terör örgütünün illegal sözde meclis ve gençlik yapılanmasını oluşturan silahlı terör örgütü mensupları ile işbirlikçilik yapanlara yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si savcılık sorgusunun ardından, 12’si ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 30’u ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlar kapsamında terör örgütü üyesi olma suçundan haklarında arama kararı bulunarak yakalanan 2 şüpheli de tutuklandı. Öte yandan eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi de polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Saat 22.00’den sonra 120 km’nin kontrolü Türkiye’de
Büyükşehirlerde büyük değişim
178 DEAŞ’lı Türkiye’ye getirildi
Kara Kıta’nın vefası: ‘Verşan Baba’ unutulmadı