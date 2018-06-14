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    Şanlıurfa’da akrabaların borç kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

    Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
    14.06.2018 - 18:41 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA’da akraba iki aile arasında borç-alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada Yusuf Aslan veÿMahmut Aslan öldü, 4 kişiÿyaralandı.

    Olay, öğleden sonra merkez Eyyübiye ilçesinin Altınbaşak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, borç-alacak yüzünden husumetli olan Aslan aileleri fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yusuf Aslan ve Mahmut Aslan yaşamını yitirdi, Emin, İsa, Halit ÿve Musa Aslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bir otomobilin de saçmalarla hasar gördüğü kavganın ardından jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Etiketler: Şanlıurfa , akraba , kavga , son dakika , haberler
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