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GeriGündem Şanlıurfa'da 4 kız öğrenciye cinsel istismar iddiası! Öğretmen ve berber tutuklandı
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DHA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 12:57,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa'da 4 kız öğrenciye cinsel istismar iddiası! Öğretmen ve berber tutuklandı

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Şanlıurfa'da 4 kız öğrenciye cinsel istismar iddiası! Öğretmen ve berber tutuklandı

Şanlıurfa'da küçük yaşta çocuk ve öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile berber Ramazan A. (72), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kent merkezinde özel bir okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile Viranşehir ilçesinde iş yerinde küçük çocuğa istismarda bulunan berber Ramazan A.’nın emiyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'hüriyetinden yoksun kılmak' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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