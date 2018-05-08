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    Şanlıurfa ve Adıyaman’da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa ve Adıyaman’da ilk sahurun saat kaçta olduğu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Şanlıurfa ve Adıyaman’da sahur saatleri bu şehirlerde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Şanlıurfa ve Adıyaman’da ilk sahura saat kaçta kalkacak?

    Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Şanlıurfa ve Adıyaman’da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Şanlıurfa ve Adıyaman’da sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

    ŞANLIURFA VE ADIYAMAN’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

    Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Şanlıurfa ve Adıyaman’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…

    ŞANLIURFA İMSAKİYE BİLGİLERİ;

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:3205:0912:2716:1519:3321:03
    17 Mayıs Perşembe03:3105:0812:2716:1519:3421:04
    18 Mayıs Cuma03:3005:0712:2716:1619:3521:06
    19 Mayıs Cumartesi03:2905:0712:2716:1619:3621:07
    20 Mayıs Pazar03:2805:0612:2716:1619:3721:08
    21 Mayıs Pazartesi03:2705:0512:2716:1619:3821:09
    22 Mayıs Salı03:2605:0512:2816:1619:3821:10
    23 Mayıs Çarşamba03:2505:0412:2816:1719:3921:12
    24 Mayıs Perşembe03:2405:0312:2816:1719:4021:13
    25 Mayıs Cuma03:2305:0312:2816:1719:4121:14
    26 Mayıs Cumartesi03:2205:0212:2816:1719:4221:15
    27 Mayıs Pazar03:2105:0212:2816:1719:4221:16
    28 Mayıs Pazartesi03:2005:0112:2816:1819:4321:17
    29 Mayıs Salı03:1905:0112:2816:1819:4421:18
    30 Mayıs Çarşamba03:1805:0012:2816:1819:4421:19
    31 Mayıs Perşembe03:1805:0012:2816:1819:4521:20
    1 Haziran Cuma03:1705:0012:2916:1819:4621:21
    2 Haziran Cumartesi03:1604:5912:2916:1919:4621:22
    3 Haziran Pazar03:1604:5912:2916:1919:4721:23
    4 Haziran Pazartesi03:1504:5912:2916:1919:4821:24
    5 Haziran Salı03:1404:5812:2916:1919:4821:25
    6 Haziran Çarşamba03:1404:5812:2916:2019:4921:25
    7 Haziran Perşembe03:1404:5812:3016:2019:4921:26
    8 Haziran Cuma03:1304:5812:3016:2019:5021:27
    9 Haziran Cumartesi03:1304:5812:3016:2019:5121:28
    10 Haziran Pazar03:1204:5712:3016:2119:5121:28
    11 Haziran Pazartesi03:1204:5712:3016:2119:5221:29
    12 Haziran Salı03:1204:5712:3116:2119:5221:30
    13 Haziran Çarşamba03:1204:5712:3116:2119:5221:30
    14 Haziran Perşembe03:1204:5712:3116:2119:5321:31

    ADIYAMAN İMSAKİYE BİLGİLERİ;

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:3205:1012:2916:1819:3721:08
    17 Mayıs Perşembe03:3005:0912:2916:1919:3821:09
    18 Mayıs Cuma03:2905:0812:2916:1919:3921:11
    19 Mayıs Cumartesi03:2805:0712:2916:1919:4021:12
    20 Mayıs Pazar03:2705:0712:2916:1919:4021:13
    21 Mayıs Pazartesi03:2605:0612:2916:1919:4121:14
    22 Mayıs Salı03:2505:0512:3016:2019:4221:15
    23 Mayıs Çarşamba03:2405:0412:3016:2019:4321:17
    24 Mayıs Perşembe03:2305:0412:3016:2019:4421:18
    25 Mayıs Cuma03:2205:0312:3016:2019:4421:19
    26 Mayıs Cumartesi03:2105:0312:3016:2019:4521:20
    27 Mayıs Pazar03:2005:0212:3016:2119:4621:21
    28 Mayıs Pazartesi03:1905:0212:3016:2119:4721:22
    29 Mayıs Salı03:1805:0112:3016:2119:4721:23
    30 Mayıs Çarşamba03:1705:0112:3016:2119:4821:24
    31 Mayıs Perşembe03:1605:0012:3116:2219:4921:25
    1 Haziran Cuma03:1605:0012:3116:2219:5021:26
    2 Haziran Cumartesi03:1505:0012:3116:2219:5021:27
    3 Haziran Pazar03:1404:5912:3116:2219:5121:28
    4 Haziran Pazartesi03:1404:5912:3116:2219:5121:29
    5 Haziran Salı03:1304:5912:3116:2319:5221:30
    6 Haziran Çarşamba03:1304:5812:3216:2319:5321:31
    7 Haziran Perşembe03:1204:5812:3216:2319:5321:32
    8 Haziran Cuma03:1204:5812:3216:2319:5421:32
    9 Haziran Cumartesi03:1104:5812:3216:2419:5421:33
    10 Haziran Pazar03:1104:5812:3216:2419:5521:34
    11 Haziran Pazartesi03:1104:5812:3216:2419:5521:35
    12 Haziran Salı03:1004:5812:3316:2419:5621:35
    13 Haziran Çarşamba03:1004:5712:3316:2519:5621:36
    14 Haziran Perşembe03:1004:5712:3316:2519:5721:36
    Etiketler: şanlıurfa sahur vakitleri , Adıyaman sahur vakitleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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