Şanlıurfa ve Adıyaman’da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Şanlıurfa ve Adıyaman’da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Şanlıurfa ve Adıyaman’da sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

ŞANLIURFA VE ADIYAMAN’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Şanlıurfa ve Adıyaman’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…

ŞANLIURFA İMSAKİYE BİLGİLERİ;

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:32 05:09 12:27 16:15 19:33 21:03 17 Mayıs Perşembe 03:31 05:08 12:27 16:15 19:34 21:04 18 Mayıs Cuma 03:30 05:07 12:27 16:16 19:35 21:06 19 Mayıs Cumartesi 03:29 05:07 12:27 16:16 19:36 21:07 20 Mayıs Pazar 03:28 05:06 12:27 16:16 19:37 21:08 21 Mayıs Pazartesi 03:27 05:05 12:27 16:16 19:38 21:09 22 Mayıs Salı 03:26 05:05 12:28 16:16 19:38 21:10 23 Mayıs Çarşamba 03:25 05:04 12:28 16:17 19:39 21:12 24 Mayıs Perşembe 03:24 05:03 12:28 16:17 19:40 21:13 25 Mayıs Cuma 03:23 05:03 12:28 16:17 19:41 21:14 26 Mayıs Cumartesi 03:22 05:02 12:28 16:17 19:42 21:15 27 Mayıs Pazar 03:21 05:02 12:28 16:17 19:42 21:16 28 Mayıs Pazartesi 03:20 05:01 12:28 16:18 19:43 21:17 29 Mayıs Salı 03:19 05:01 12:28 16:18 19:44 21:18 30 Mayıs Çarşamba 03:18 05:00 12:28 16:18 19:44 21:19 31 Mayıs Perşembe 03:18 05:00 12:28 16:18 19:45 21:20 1 Haziran Cuma 03:17 05:00 12:29 16:18 19:46 21:21 2 Haziran Cumartesi 03:16 04:59 12:29 16:19 19:46 21:22 3 Haziran Pazar 03:16 04:59 12:29 16:19 19:47 21:23 4 Haziran Pazartesi 03:15 04:59 12:29 16:19 19:48 21:24 5 Haziran Salı 03:14 04:58 12:29 16:19 19:48 21:25 6 Haziran Çarşamba 03:14 04:58 12:29 16:20 19:49 21:25 7 Haziran Perşembe 03:14 04:58 12:30 16:20 19:49 21:26 8 Haziran Cuma 03:13 04:58 12:30 16:20 19:50 21:27 9 Haziran Cumartesi 03:13 04:58 12:30 16:20 19:51 21:28 10 Haziran Pazar 03:12 04:57 12:30 16:21 19:51 21:28 11 Haziran Pazartesi 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52 21:29 12 Haziran Salı 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30 13 Haziran Çarşamba 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30 14 Haziran Perşembe 03:12 04:57 12:31 16:21 19:53 21:31

ADIYAMAN İMSAKİYE BİLGİLERİ;