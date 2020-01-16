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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında profesör, doktor ve polisin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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