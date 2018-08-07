Şanlıurfa canavarı
ŞANLIURFA'da, simit satan küçük çocuk bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldü.
10 yaşlarındaki simitçi çocuğa kemerle dakikalarca vuran adamın görüntüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
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